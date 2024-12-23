Герасим Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Герасим Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 83
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Иван Яковлев: 73 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Дмитрий Иванов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Илья Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никифор Иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Авдотья Матвеева: 60 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Анна Карпова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Анастасия Дмитриева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Никифор Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Егор Дмитриев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Герасим Дмитриев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Матрёна Гаврилова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына сына [3]
12 | Герасим Ильин: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
13 | Авдотья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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