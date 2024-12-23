Герасим Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Дмитриев

Герасим Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Герасим Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1770
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
83
Номер в семье
10
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Иван Яковлев: 73 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Дмитрий Иванов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Илья Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никифор Иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Авдотья Матвеева: 60 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Анна Карпова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Анастасия Дмитриева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Никифор Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Егор Дмитриев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Герасим Дмитриев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Матрёна Гаврилова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына сына [3]
12 | Герасим Ильин: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
13 | Авдотья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.