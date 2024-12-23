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Анастасия Дмитриева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Дмитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
83
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Иван Яковлев: 73 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Дмитрий Иванов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Илья Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никифор Иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Авдотья Матвеева: 60 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Анна Карпова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Анастасия Дмитриева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Никифор Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Егор Дмитриев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Герасим Дмитриев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Матрёна Гаврилова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына сына [3]
12 | Герасим Ильин: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
13 | Авдотья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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