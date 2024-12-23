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Авдотья Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1732
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 82
01 | Авдотья Петрова: 39 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Алексей Иванов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ирина Иванова: 10 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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