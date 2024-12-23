Улита Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлита Никитина

Улита Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Улита Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1748
Родственная связь
жена сын свойственника [5]
Номер семьи
80
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 123об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 80
01 | Иван Савельев: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Владимир Иванов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Семёнова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Борис Григорьев: 72 года | крестьянин/вдовец - свойственник [1]
05 | Федот Борисов: 23 года | сын крестьянский - сын свойственника [4]
06 | Улита Никитина: 23 года | жена крестьянская - жена сын свойственника [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.