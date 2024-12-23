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Прасковья Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1750
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
79
Номер в семье
5
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 123об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 79
01 | Никифор Андреев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Иванова: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Никифоров: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никифор Никифоров: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Григорьева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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