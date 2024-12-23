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Ирина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 123об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 78
01 | Иван Андреев: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Фёкла Михайлова: 35 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Михаил Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Илья Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ирина Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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