Кузьма Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьма Кузьмин

Кузьма Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Кузьма Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
77
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 123об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 77
01 | Кузьма Андреев: 38 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Фёдорова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Кузьмин: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Кузьма Кузьмин: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Андрей Кузьмин: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Косма (Козма)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.