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Иван Никитин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Никитин
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1720
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
92
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 92
01 | Иван Никитин: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Абросимова: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Кузьма Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Григорий Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Дёмины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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