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Марфа Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1752
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
90
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 90
01 | Андрей Терентьев: 52 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Авдотья Андреева: 22 года | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Марфа Андреева: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Илья Терентьев: 25 лет | крестьянин - брат родной [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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