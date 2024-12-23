Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Степанова

Ксения Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1736
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
89
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 89
01 | Василий Степанов: 75 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никита Васильев: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ксения Степанова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Игнатий Никитин: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Яков Никитин: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Прасковья Никитина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.