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Никита Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Никита Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1737
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 89
01 | Василий Степанов: 75 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никита Васильев: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ксения Степанова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Игнатий Никитин: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Яков Никитин: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Прасковья Никитина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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