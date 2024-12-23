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Аграфена Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Аграфена Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1719
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 88
01 | Аграфена Григорьева: 52 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Фадей Карпов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Артемий Карпов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Савелий Карпов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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