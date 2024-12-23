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Герасим Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Герасим Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1741
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
87
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 87
01 | Андрей Федотов: 69 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Леонтьева: 62 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Герасим Андреев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Екатерина Васильева: 26 лет | жена крестьянская - жена сын [3]
05 | Иван Герасимов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Федот Герасимов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Иван Иванов: 20 лет | сын крестьянский - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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