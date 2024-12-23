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Моисей Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Моисей Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Алексей Никитин: 71 год | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Яковлева: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Дмитрий Алексеев: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Моисей Алексеев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Домна Климова: 41 год | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Иван Васильев: 11 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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