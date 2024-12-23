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Дмитрий Осипов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Дмитрий Осипов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 313
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Осип Леонтьев: 41 год | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Никитина: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Дмитрий Осипов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Кузьма Осипов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Леонтий Осипов: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Артемий Леонтьев: 21 год | крестьянин - брат родной [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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