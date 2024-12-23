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Прохор Фёдоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прохор Фёдоров
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 80
01 | Фёдор Петров: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Иванова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Прохор Фёдоров: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Фёдорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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