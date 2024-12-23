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Марфа Кузьмина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Кузьмина
Пол
жен
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1711
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
79
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 79
01 | Марфа Кузьмина: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Прокофьев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Екатерина Андреева: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Григорий Васильев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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