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Соломея Кузьмина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Соломея Кузьмина
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1719
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
77
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 77
01 | Григорий Фёдоров: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Соломея Кузьмина: 52 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Григорьев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Карп Григорьев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Васса Фёдорова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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