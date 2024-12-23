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Анна Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
сестра родная [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка/девка
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 75
01 | Авдотья Яковлева: 41 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Алексей: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Яковлева: 16 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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