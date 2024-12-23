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Алексей

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Алексей
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1766
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 75
01 | Авдотья Яковлева: 41 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Алексей: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Яковлева: 16 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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