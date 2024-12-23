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Дарья Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Дарья Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
74
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 74
01 | Евдоким Семёнов: 65 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Ефим Евдокимов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ирина Петрова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ульян Ефимов: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Прасковья Ефимова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Дарья Ефимова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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