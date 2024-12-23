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Евдоким Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдоким Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1706
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
74
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 74
01 | Евдоким Семёнов: 65 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Ефим Евдокимов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ирина Петрова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ульян Ефимов: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Прасковья Ефимова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Дарья Ефимова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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