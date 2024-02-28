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Беломутская Матрона Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Беломутская Матрона Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1839
Номер семьи
59
Номер в семье
3
Сословие
крестьянская девица
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 59
01 | Марина Игнатова: 84 лет (года), - | крестьянская девица - |
02 | Ксения Диомидова: 71 лет (года), - | крестьянская девица - |
03 | Беломутская Матрона Матвеева: 59 лет (года), - | крестьянская девица - |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1839 ст.

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