Марина Игнатова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Марина Игнатова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 84
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Номер семьи
- 59
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская девица
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 59
01 | Марина Игнатова: 84 лет (года), - | крестьянская девица - |
02 | Ксения Диомидова: 71 лет (года), - | крестьянская девица - |
03 | Беломутская Матрона Матвеева: 59 лет (года), - | крестьянская девица - |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1814 ст.
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