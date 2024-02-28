Егор Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Егор Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 58
- Номер в семье
- 6
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по опущению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 58
01 | Зубкова Анастасия Петрова: 71 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Никифор Семенов: 47 лет (года), - | крестьянин - зять [1] |
03 | Агриппина Константинова: 46 лет (года), - | жена [2] |
04 | Анна Никифорова: 27 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Николай Никифоров: 19 лет (года), - | сын [2] |
06 | Егор Никифоров: 17 лет (года), - | сын [2] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1881 ст.
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