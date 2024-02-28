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Никифор Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Никифор Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
зять [1]
Номер семьи
58
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 58
01 | Зубкова Анастасия Петрова: 71 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Никифор Семенов: 47 лет (года), - | крестьянин - зять [1] |
03 | Агриппина Константинова: 46 лет (года), - | жена [2] |
04 | Анна Никифорова: 27 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Николай Никифоров: 19 лет (года), - | сын [2] |
06 | Егор Никифоров: 17 лет (года), - | сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

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