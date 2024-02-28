Зубкова Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова Анастасия Петрова

Зубкова Анастасия Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Зубкова Анастасия Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
71
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
глава
Номер семьи
58
Номер в семье
1
Сословие
вдова
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 58
01 | Зубкова Анастасия Петрова: 71 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Никифор Семенов: 47 лет (года), - | крестьянин - зять [1] |
03 | Агриппина Константинова: 46 лет (года), - | жена [2] |
04 | Анна Никифорова: 27 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Николай Никифоров: 19 лет (года), - | сын [2] |
06 | Егор Никифоров: 17 лет (года), - | сын [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close