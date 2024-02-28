Зубков Ефим Лукин
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Зубков Ефим Лукин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 57
- Номер в семье
- 1
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 57
01 | Зубков Ефим Лукин: 50 лет (года), - | глава |
02 | Зубкова Екатерина Тихонова: 51 лет (года), - | жена [1] |
03 | Зубкова Агафья Ефимова: 24 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Зубков Василий Ефимов: 20 лет (года), - | сын [1] |
05 | Зубков Андрей Ефимов: 18 лет (года), - | сын [1] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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