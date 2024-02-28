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Гусева Евдокия Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Гусева Евдокия Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
56
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 56
01 | Гусев Иван Фаддеев: 69 лет (года), - | отставной солдат, вдов - глава |
02 | Гусев Иван Иванов: 48 лет (года), - | сын [1] |
03 | Гусева Наталья Никифирова: 47 лет (года), - | жена [2] |
04 | Гусев Матвей Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
05 | Гусева Евдокия Игнатова: 33 лет (года), - | жена [4] |
06 | Гусев Иван Матвеев: 12 лет (года), - | сын [4] |
07 | Гусева Евдокия Матвеева: 9 лет (года), - | дочь [4] |
08 | Гусев Василий Матвеев: 5 лет (года), - | сын [4] |
09 | Гусева Татьяна Матвеева: 3 лет (года), - | дочь [4] |
10 | Гусев Василий Иванов: 31 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
11 | Гусева Мария Иванова: 24 лет (года), - | 2-я жена [10] |
12 | Гусева Евдокия Васильева: 3 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
13 | Гусева Пелагея Васильева: 2 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
14 | Гусева Мария Гаврилова: 49 лет (года), - | девица - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1889 ст.

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