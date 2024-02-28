Гусев Матвей Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Гусев Матвей Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1864
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 56
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- уволенный в запас
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по опущению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 56
01 | Гусев Иван Фаддеев: 69 лет (года), - | отставной солдат, вдов - глава |
02 | Гусев Иван Иванов: 48 лет (года), - | сын [1] |
03 | Гусева Наталья Никифирова: 47 лет (года), - | жена [2] |
04 | Гусев Матвей Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
05 | Гусева Евдокия Игнатова: 33 лет (года), - | жена [4] |
06 | Гусев Иван Матвеев: 12 лет (года), - | сын [4] |
07 | Гусева Евдокия Матвеева: 9 лет (года), - | дочь [4] |
08 | Гусев Василий Матвеев: 5 лет (года), - | сын [4] |
09 | Гусева Татьяна Матвеева: 3 лет (года), - | дочь [4] |
10 | Гусев Василий Иванов: 31 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
11 | Гусева Мария Иванова: 24 лет (года), - | 2-я жена [10] |
12 | Гусева Евдокия Васильева: 3 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
13 | Гусева Пелагея Васильева: 2 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
14 | Гусева Мария Гаврилова: 49 лет (года), - | девица - племянница [1] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1864 ст.
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