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Гусев Иван Фаддеев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Гусев Иван Фаддеев
Пол
муж
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
глава
Номер семьи
56
Номер в семье
1
Сословие
отставной солдат, вдов
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 56
01 | Гусев Иван Фаддеев: 69 лет (года), - | отставной солдат, вдов - глава |
02 | Гусев Иван Иванов: 48 лет (года), - | сын [1] |
03 | Гусева Наталья Никифирова: 47 лет (года), - | жена [2] |
04 | Гусев Матвей Иванов: 34 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
05 | Гусева Евдокия Игнатова: 33 лет (года), - | жена [4] |
06 | Гусев Иван Матвеев: 12 лет (года), - | сын [4] |
07 | Гусева Евдокия Матвеева: 9 лет (года), - | дочь [4] |
08 | Гусев Василий Матвеев: 5 лет (года), - | сын [4] |
09 | Гусева Татьяна Матвеева: 3 лет (года), - | дочь [4] |
10 | Гусев Василий Иванов: 31 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
11 | Гусева Мария Иванова: 24 лет (года), - | 2-я жена [10] |
12 | Гусева Евдокия Васильева: 3 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
13 | Гусева Пелагея Васильева: 2 лет (года), - | дочь от 2-й жены [10] |
14 | Гусева Мария Гаврилова: 49 лет (года), - | девица - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.

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