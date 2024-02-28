Клепова Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепова Акилина Яковлева

Клепова Акилина Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Клепова Акилина Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
6
Сословие
вдова солдатка
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 54
01 | Клепов Михаил Михайлов: 39 лет (года), - | глава |
02 | Клепова Ольга Акимова: 34 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Клепов Василий Михайлов: 20 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
04 | Клепова Вера Петрова: 19 лет (года), - | жена [3] |
05 | Клепова Пелагея Михайлова: 26 лет (года), - | девица - сестра [1] |
06 | Клепова Акилина Яковлева: 33 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
07 | Клепов Козьма Прокопьев: 12 лет (года), - | сын [6] |
08 | Евдокия Петрова: 3 лет (года), - | незаконная дочь [6] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1865 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close