Клепова Пелагея Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Клепова Пелагея Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1872
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 54
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- девица
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 54
01 | Клепов Михаил Михайлов: 39 лет (года), - | глава |
02 | Клепова Ольга Акимова: 34 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Клепов Василий Михайлов: 20 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
04 | Клепова Вера Петрова: 19 лет (года), - | жена [3] |
05 | Клепова Пелагея Михайлова: 26 лет (года), - | девица - сестра [1] |
06 | Клепова Акилина Яковлева: 33 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
07 | Клепов Козьма Прокопьев: 12 лет (года), - | сын [6] |
08 | Евдокия Петрова: 3 лет (года), - | незаконная дочь [6] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1872 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.