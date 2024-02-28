Клепова Ольга Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепова Ольга Акимова

Клепова Ольга Акимова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Клепова Ольга Акимова
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
2-я жена [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 54
01 | Клепов Михаил Михайлов: 39 лет (года), - | глава |
02 | Клепова Ольга Акимова: 34 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Клепов Василий Михайлов: 20 лет (года), - | сын от 1-й жены [1] |
04 | Клепова Вера Петрова: 19 лет (года), - | жена [3] |
05 | Клепова Пелагея Михайлова: 26 лет (года), - | девица - сестра [1] |
06 | Клепова Акилина Яковлева: 33 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
07 | Клепов Козьма Прокопьев: 12 лет (года), - | сын [6] |
08 | Евдокия Петрова: 3 лет (года), - | незаконная дочь [6] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1864 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close