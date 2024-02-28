Куликова Евдокия Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Куликова Евдокия Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1892
- Родственная связь
- дочь от 2-й жены [7]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 11
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 52
01 | Куликова Екатерина Савельева: 43 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Куликова Александра Иванова: 20 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Куликов Николай Иванов: 14 лет (года), - | сын [1] |
04 | Куликова Ольга Иванова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Куликова Елена Иванова: 9 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Куликова Евдокия Иванова: 6 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Куликов Иван Иванов: 36 лет (года), - | пасынок [1] |
08 | Куликова Варвара Иванова: 32 лет (года), - | 2-я жена [7] |
09 | Куликов Александр Иванов: 12 лет (года), - | сын от 1-й жены [7] |
10 | Куликов Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын от 1-й жены [7] |
11 | Куликова Евдокия Иванова: 6 лет (года), - | дочь от 2-й жены [7] |
12 | Куликова Анна Иванова: 3 лет (года), - | дочь от 2-й жены [7] |
13 | Куликов Илья Иванов: 1 лет (года), - | сын от 2-й жены [7] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1892 ст.
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