Катиков Андрей Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Катиков Андрей Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 51
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- уволенный в запас; вдов
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 51
01 | Катиков Никифор Петров: 68 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Катиков Иван Никифоров: 49 лет (года), - | сын [1] |
03 | Катикова Наталья Семенова: 32 лет (года), - | жена [2] |
04 | Катикова Дарья Иванова: 15 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Катиков Николай Никифоров: 42 лет (года), - | сын [1] |
06 | Катикова Параскева Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [5] |
07 | Катиков Дмитрий Николаев: 19 лет (года), - | сын [5] |
08 | Катиков Михаил Николаев: 15 лет (года), - | сын [5] |
09 | Катиков Иван Николаев: 9 лет (года), - | сын [5] |
10 | Катиков Григорий Николаев: 5 лет (года), - | сын [5] |
11 | Катиков Андрей Никифоров: 46 лет (года), - | уволенный в запас; вдов - сын [1] |
12 | Катиков Николай Андреев: 5 лет (года), - | сын [11] |
13 | Катикова Матрона Андреева: 16 лет (года), - | дочь [11] |
14 | Катиков Иван Андреев: 18 лет (года), - | сын [11] |
15 | Катикова Матрона Васильева: 17 лет (года), - | жена [14] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
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