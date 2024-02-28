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Катиков Григорий Николаев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Катиков Григорий Николаев
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
51
Номер в семье
10
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 51
01 | Катиков Никифор Петров: 68 лет (года), - | вдов - глава |
02 | Катиков Иван Никифоров: 49 лет (года), - | сын [1] |
03 | Катикова Наталья Семенова: 32 лет (года), - | жена [2] |
04 | Катикова Дарья Иванова: 15 лет (года), - | дочь [2] |
05 | Катиков Николай Никифоров: 42 лет (года), - | сын [1] |
06 | Катикова Параскева Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [5] |
07 | Катиков Дмитрий Николаев: 19 лет (года), - | сын [5] |
08 | Катиков Михаил Николаев: 15 лет (года), - | сын [5] |
09 | Катиков Иван Николаев: 9 лет (года), - | сын [5] |
10 | Катиков Григорий Николаев: 5 лет (года), - | сын [5] |
11 | Катиков Андрей Никифоров: 46 лет (года), - | уволенный в запас; вдов - сын [1] |
12 | Катиков Николай Андреев: 5 лет (года), - | сын [11] |
13 | Катикова Матрона Андреева: 16 лет (года), - | дочь [11] |
14 | Катиков Иван Андреев: 18 лет (года), - | сын [11] |
15 | Катикова Матрона Васильева: 17 лет (года), - | жена [14] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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