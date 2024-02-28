Кореньков Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореньков Михаил Иванов

Кореньков Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кореньков Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
50
Номер в семье
7
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 50
01 | Кореньков Тимофей Захаров: 70 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Федосия Ильина: 70 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Иван Тимофеев: 38 лет (года), - | сын [1] |
04 | Коренькова Анна Михайлова: 35 лет (года), - | жена [3] |
05 | Кореньков Иван Иванов: 15 лет (года), - | сын [3] |
06 | Коренькова Екатерина Иванова: 11 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Кореньков Михаил Иванов: 5 лет (года), - | сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close