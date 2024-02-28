Коренькова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренькова Екатерина Иванова

Коренькова Екатерина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Коренькова Екатерина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
50
Номер в семье
6
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за расколом
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 50
01 | Кореньков Тимофей Захаров: 70 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Федосия Ильина: 70 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Иван Тимофеев: 38 лет (года), - | сын [1] |
04 | Коренькова Анна Михайлова: 35 лет (года), - | жена [3] |
05 | Кореньков Иван Иванов: 15 лет (года), - | сын [3] |
06 | Коренькова Екатерина Иванова: 11 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Кореньков Михаил Иванов: 5 лет (года), - | сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1887 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close