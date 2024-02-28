Коренькова Екатерина Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Коренькова Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1887
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 50
- Номер в семье
- 6
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за расколом
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 50
01 | Кореньков Тимофей Захаров: 70 лет (года), - | глава |
02 | Коренькова Федосия Ильина: 70 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кореньков Иван Тимофеев: 38 лет (года), - | сын [1] |
04 | Коренькова Анна Михайлова: 35 лет (года), - | жена [3] |
05 | Кореньков Иван Иванов: 15 лет (года), - | сын [3] |
06 | Коренькова Екатерина Иванова: 11 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Кореньков Михаил Иванов: 5 лет (года), - | сын [3] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1887 ст.
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