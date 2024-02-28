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Бисирина Параскева Феодосьева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бисирина Параскева Феодосьева
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
2-я жена [1]
Номер семьи
49
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 49
01 | Бисирин Козма Тимофеев: 64 лет (года), - | глава |
02 | Бисирина Параскева Феодосьева: 52 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Бисирина Акилина Козмина: 13 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Бисирин Иван Козмин: 40 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бисирина Фекла Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [4] |
06 | Бисирин Иван Иванов: 21 лет (года), - | вдов - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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