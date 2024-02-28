Бисирин Козма Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБисирин Козма Тимофеев

Бисирин Козма Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бисирин Козма Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
глава
Номер семьи
49
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по опущению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 49
01 | Бисирин Козма Тимофеев: 64 лет (года), - | глава |
02 | Бисирина Параскева Феодосьева: 52 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Бисирина Акилина Козмина: 13 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Бисирин Иван Козмин: 40 лет (года), - | сын [1] |
05 | Бисирина Фекла Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [4] |
06 | Бисирин Иван Иванов: 21 лет (года), - | вдов - сын [4] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close