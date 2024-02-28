Милованова Наталья Николаева
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Милованова Наталья Николаева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Родственная связь
- 2-я жена [1]
- Номер семьи
- 48
- Номер в семье
- 2
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по нерадению
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 48
01 | Милованов Степан Никостратов: 62 лет (года), - | глава |
02 | Милованова Наталья Николаева: 55 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Милованова Федосья Степанов: 22 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Милованов Федор Степанов: 17 лет (года), - | сын от 2-й жены [1] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
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