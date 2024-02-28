Милованова Наталья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилованова Наталья Николаева

Милованова Наталья Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Милованова Наталья Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
2-я жена [1]
Номер семьи
48
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по нерадению
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 48
01 | Милованов Степан Никостратов: 62 лет (года), - | глава |
02 | Милованова Наталья Николаева: 55 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Милованова Федосья Степанов: 22 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Милованов Федор Степанов: 17 лет (года), - | сын от 2-й жены [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close