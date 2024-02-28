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Милованов Степан Никостратов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Милованов Степан Никостратов
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
глава
Номер семьи
48
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 48
01 | Милованов Степан Никостратов: 62 лет (года), - | глава |
02 | Милованова Наталья Николаева: 55 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Милованова Федосья Степанов: 22 лет (года), - | дочь от 2-й жены [1] |
04 | Милованов Федор Степанов: 17 лет (года), - | сын от 2-й жены [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.

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