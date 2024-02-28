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Кочеткова Матрона Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочеткова Матрона Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
47
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 47
01 | Кочетков Петр Иванов: 54 лет (года), - | глава |
02 | Кочеткова Акилина Игнатова: 51 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кочетков Николай Петров: 26 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
04 | Кочетков Иван Петров: 23 лет (года), - | сын [1] |
05 | Кочеткова Матрона Степанова: 18 лет (года), - | жена [4] |
06 | Кочеткова Параскева Петрова: 16 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Кочеткова Татьяна Петрова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1880 ст.

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