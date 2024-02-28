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Кочетков Петр Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочетков Петр Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
глава
Номер семьи
47
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 47
01 | Кочетков Петр Иванов: 54 лет (года), - | глава |
02 | Кочеткова Акилина Игнатова: 51 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кочетков Николай Петров: 26 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
04 | Кочетков Иван Петров: 23 лет (года), - | сын [1] |
05 | Кочеткова Матрона Степанова: 18 лет (года), - | жена [4] |
06 | Кочеткова Параскева Петрова: 16 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Кочеткова Татьяна Петрова: 13 лет (года), - | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.

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