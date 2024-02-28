Агапов Андрей Николаев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Агапов Андрей Николаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1889
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 46
- Номер в семье
- 7
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 46
01 | Агапов Михаил Акимов: 57 лет (года), - | глава |
02 | Агапова Васса Тимофеева: 55 лет (года), - | жена [1] |
03 | Агапова Матрона Козмина: 31 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
04 | Агапов Николай Михайлов: 34 лет (года), - | сын [1] |
05 | Агапова Пелагея Васильева: 33 лет (года), - | жена [4] |
06 | Агапов Петр Николаев: 15 лет (года), - | сын [4] |
07 | Агапов Андрей Николаев: 9 лет (года), - | сын [4] |
08 | Агапов Павел Николаев: 1 лет (года), - | сын [4] |
09 | Агапов Егор Акимов: 55 лет (года), - | отставной солдат - брат [1] |
10 | Агапова Матрона Родионова: 53 лет (года), - | жена [9] |
11 | Агапов Федор Егоров: 33 лет (года), - | сын [9] |
12 | Агапова Анастасия Егорова: 30 лет (года), - | жена [11] |
13 | Агапова Александра Федорова: 2 лет (года), - | дочь [11] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1889 ст.
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