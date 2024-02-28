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Агапов Николай Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Агапов Николай Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
46
Номер в семье
4
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 46
01 | Агапов Михаил Акимов: 57 лет (года), - | глава |
02 | Агапова Васса Тимофеева: 55 лет (года), - | жена [1] |
03 | Агапова Матрона Козмина: 31 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
04 | Агапов Николай Михайлов: 34 лет (года), - | сын [1] |
05 | Агапова Пелагея Васильева: 33 лет (года), - | жена [4] |
06 | Агапов Петр Николаев: 15 лет (года), - | сын [4] |
07 | Агапов Андрей Николаев: 9 лет (года), - | сын [4] |
08 | Агапов Павел Николаев: 1 лет (года), - | сын [4] |
09 | Агапов Егор Акимов: 55 лет (года), - | отставной солдат - брат [1] |
10 | Агапова Матрона Родионова: 53 лет (года), - | жена [9] |
11 | Агапов Федор Егоров: 33 лет (года), - | сын [9] |
12 | Агапова Анастасия Егорова: 30 лет (года), - | жена [11] |
13 | Агапова Александра Федорова: 2 лет (года), - | дочь [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1864 ст.

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