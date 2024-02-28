Агапова Анна Ильина
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Агапова Анна Ильина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1879
- Родственная связь
- дочь [14]
- Номер семьи
- 45
- Номер в семье
- 16
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 7
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 45
01 | Агапов Косьма Акимов: 41 лет (года), - | глава |
02 | Агапова Мария Федотова: 44 лет (года), - | жена [1] |
03 | Агапова Анастасия Козьмина: 6 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Агапова Пелагея Козьмина: 16 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Агапов Василий Козьмин: 23 лет (года), - | сын [1] |
06 | Агапова Параскева Алексеева: 23 лет (года), - | жена [5] |
07 | Агапова Александра Васильева: 2 лет (года), - | дочь [5] |
08 | Агапов Василий Васильев: 1 лет (года), - | сын [5] |
09 | Агапова Пелагея Павлова: 47 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
10 | Агапов Дмитрий Иванов: 8 лет (года), - | сын [9] |
11 | Агапов Григорий Иванов: 23 лет (года), - | сын [9] |
12 | Агапова Анна Семенова: 20 лет (года), - | жена [11] |
13 | Агапова Любовь Григорьева: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | дочь [11] |
14 | Агапов Илья Акимов: 49 лет (года), - | брат [1] |
15 | Агапова Анастасия Тимофеева: 49 лет (года), - | жена [14] |
16 | Агапова Анна Ильина: 19 лет (года), - | дочь [14] |
17 | Агапова Параскева Ильина: 13 лет (года), - | дочь [14] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1879 ст.
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