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Агапов Косьма Акимов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Агапов Косьма Акимов
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
глава
Номер семьи
45
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 45
01 | Агапов Косьма Акимов: 41 лет (года), - | глава |
02 | Агапова Мария Федотова: 44 лет (года), - | жена [1] |
03 | Агапова Анастасия Козьмина: 6 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Агапова Пелагея Козьмина: 16 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Агапов Василий Козьмин: 23 лет (года), - | сын [1] |
06 | Агапова Параскева Алексеева: 23 лет (года), - | жена [5] |
07 | Агапова Александра Васильева: 2 лет (года), - | дочь [5] |
08 | Агапов Василий Васильев: 1 лет (года), - | сын [5] |
09 | Агапова Пелагея Павлова: 47 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
10 | Агапов Дмитрий Иванов: 8 лет (года), - | сын [9] |
11 | Агапов Григорий Иванов: 23 лет (года), - | сын [9] |
12 | Агапова Анна Семенова: 20 лет (года), - | жена [11] |
13 | Агапова Любовь Григорьева: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | дочь [11] |
14 | Агапов Илья Акимов: 49 лет (года), - | брат [1] |
15 | Агапова Анастасия Тимофеева: 49 лет (года), - | жена [14] |
16 | Агапова Анна Ильина: 19 лет (года), - | дочь [14] |
17 | Агапова Параскева Ильина: 13 лет (года), - | дочь [14] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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