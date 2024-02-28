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Антипихина Мария Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Антипихина Мария Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 44
01 | Антипихин Николай Фомин: 33 лет (года), - | глава |
02 | Антипихина Евдокия Михайлова: 32 лет (года), - | жена [1] |
03 | Антипихин Михаил Николаев: 8 лет (года), - | сын [1] |
04 | Антипихина Анна Николаева: 6 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Антипихина Мария Николаева: 4 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Антипихина Акилина Николаева: 2 лет (года), - | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1894 ст.

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